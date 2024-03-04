HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bastonla bakkala gitti, eve dönüp oğlu ve karısını öldürdü!

Bastonla bakkala gitti, eve dönüp oğlu ve karısını öldürdü!

04.03.2024 17:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde 77 yaşındaki Metin Çimen, tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) tabanca ile vurarak öldürdü. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Bastonla bakkala gitti, eve dönüp oğlu ve karısını öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı. Olay, saat 10.30 sıralarında Ekin Mahallesi 1642'nci Sokak'ta meydana geldi. Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, tabanca ile eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'e peş peşe ateş açtı.

ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU!

Komşuların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Celil Çimen, annesi ve kardeşinin cesetleri evden çıkarılırken gözyaşı döktü; ailenin diğer yakınları da sinir krizi geçirdi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Metin Çimen'in, olay öncesi ekmek aldığı bakkalda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Metin Çimen'in, bastonuyla girdiği bakkaldan ekmek alıp, çıktığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Arada kalma yanımda kal" sloganı gündem oldu"Arada kalma yanımda kal" sloganı gündem oldu
İzmir sosyetesi şokta! Ünlü modacı tutuklandıİzmir sosyetesi şokta! Ünlü modacı tutuklandı
Boğdu, parçaladı, derin dondurucuya koydu! Arama geçmişi kan dondurduBoğdu, parçaladı, derin dondurucuya koydu! Arama geçmişi kan dondurdu
Anahtar Kelimeler:
Bakkal Ankara
En Çok Okunan Haberler
EFT oyununa Maliye'den inceleme

EFT oyununa Maliye'den inceleme

Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

Survivor Nagihan diskalifiye olabilir? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler ve şaşırtan teklif

Survivor Nagihan diskalifiye olabilir? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler ve şaşırtan teklif

İstanbul için kar ihtimali var mı?

İstanbul için kar ihtimali var mı?

İstanbul'da '8 adımlı' metro atışması! İmamoğlu davet ederek yanıt verdi

İstanbul'da '8 adımlı' metro atışması! İmamoğlu davet ederek yanıt verdi

O anlarda bir kadın çocuğunu böyle korumaya çalıştı

O anlarda bir kadın çocuğunu böyle korumaya çalıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.