HABER

Batı Akdeniz için 'yağışlı ve soğuk hava' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

BATI Akdeniz Bölgesi'nin, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi.

ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz Bölgesi'nin, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi. Yağışlı ve soğuk havanın, bölgede pazar gününe kadar etkili olacağı kaydedildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen derin alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren iç kesimlerde 2- 6 derece azalacağı kaydedilen açıklamada, "Perşembe günü bölgenin genelinin yağışlı geçeceği, başta sahil kesimi olmak üzere yağışların Muğla ve Antalya genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. İç kesimlerde (Burdur, Isparta, Muğla'nın yüksek kesimleri, Antalya'nın Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri) yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, zamanla fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor" denildi.
Cuma günü bölgenin genelinin yağışlı geçeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Gazipaşa) kuvvetli sağanak şeklinde, Isparta geneli, Muğla'nın yüksekleri, Antalya'nın Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerinde ise kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar Akseki, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-75km/s) esmesi bekleniyor. Cumartesi bölgemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Alanya, Gazipaşa) çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muğla'nın yükseklerinde, Isparta ve Burdur'da kar şeklinde, Toroslarda ise (Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Sütçüler) kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü Isparta, Antalya Merkez, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Isparta geneli ile Akseki, İbradı ve Gündoğmuş çevrelerinde kar şeklinde olması, diğer yerlerde ise sağanak yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor."

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kırıkkale'de DHA muhabiri Erhan Göğem'in ismi sokağa verildiKırıkkale'de DHA muhabiri Erhan Göğem'in ismi sokağa verildi
Kazada ölen polis memuru Uğur Sarıkaya, toprağa verildiKazada ölen polis memuru Uğur Sarıkaya, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Soğuk hava barajı dondurdu

Soğuk hava barajı dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.