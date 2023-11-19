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Batı dünyasından Elon Musk ve X'e karşı tavır: Peş peşe gelen kararlara İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Değirmenci'den tepki geldi

19.11.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sosyal medya platformu X'te hızla yayılıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu ve Twitter adıyla anılmaya devam eden platforma ise AB Komisyonu reklam vermeme kararı aldı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci bu karara tepki gösterirken Elon Musk ve platforma yönelik diğer kararları da eleştirdi.

Batı dünyasından Elon Musk ve X'e karşı tavır: Peş peşe gelen kararlara İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Değirmenci'den tepki geldi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda yaşananların boyutu sosyal medyada yayılan görüntülerle gözler önüne serilmeye devam ediyor. Eski adıyla Twitter olan X'te İsrail'in saldırılarının dünyaya duyurulması sonrası Batı camiası platforma karşı tutum aldı.

"İSRAİL SANSÜRE SARILDI"

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci söz konusu kararlara ilişkin tepkisini dile getirirken süreci dair de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Emperyalizm, Nazizm ve Siyonizm’den X’e baskı, sosyal medyaya karartma" başlığıyla paylaştığı sosyal medya paylaşımında Yılmaz şunları kaydetti:

"Gazze'de büyük bir vahşete imza atan İsrail'in savaş suçlarını örtbas etmek, gerçeklerin görünmesini engellemek ve kamuoyu oluşmasının önüne geçmek için X dışındaki sosyal medya platformları sansüre sarılmış, Filistin’e destek verip, siyonist soykırımı gözler önüne seren paylaşımlara sansür uygulamıştı.

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Facebook ve Instagram başta olmak üzere, mazlum Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmak için yapılan bazı paylaşımlar ya filtreleniyor ya da kaldırılıyor. Gazze’deki felaketi gösteren hesapların bir kısmı da uyarılmadan kapatılıyor. İşgalci İsrail'in sansür mekanizmalarını devreye sokan sosyal medya platformaları katliama ortak olurken, X yalnız kalsa da İsrail'in sivilleri vahşice hedef aldığı görüntülere kısıtlama getirmedi. İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım X platformu üzerinden tüm dünyaya gösterildi.

"ELON MUSK'I HEDEF TAHTASINA OTURTTULAR"

Ve bugün… ABD, AB ve Yahudi lobisi (Emperyalizm, Nazizm ve Siyonizm) Elon Musk'ı hedef tahtasına oturttu. AB Komisyonu, sosyal medya platformu X'te reklam vermeme kararı aldı. Yahudi şirketler tümüyle desteği kesme kararı verdi. Yetmedi Beyaz Saray yönetimi Elon Musk’ı kınadı.. Saniyeler içerisinde yalan, hakaret, aşağılama ve nefret söylemleri bir kartopu etkisiyle sanal ortamda yayılırken hepsi sessizdi. Hakikat yayılırken ise hepsi panik!

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Yıllardır terör ve şiddet içeren paylaşımları kaldırmaları yönünde sosyal medya şirketlerine baskı yapmayan lobiler, konu İsrail’in yaptığı terör olunca pek hassas. Hem destekliyorlar hem de görülmesini sansürlüyorlar.

Yapılan tüm araştırmalarda sosyal medya şirketlerinin kendilerine bildirilen Müslüman karşıtı nefret ve İslamofobik paylaşımların yüzde 90’nında harekete geçmediğini ortaya koyuyor. Peki o vakit neredeydiler? Evet evet nefret söylemini yayan psikolojik harekat merkezlerinin başındaydılar. Şimdi de aynı görevin başındalar. Fakat öncelikleri siyonist katliamı desteklemek, soykırıma direnenleri nefret söylemi ile boğmak, hedef göstermek ve ekonomik olarak yalnızlaştırmak."

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