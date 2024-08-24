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  4. Batı Nil Virüsü vakaları hızla artıyor! İstanbul'un 9 ilçesinde virüs alarmı

Batı Nil Virüsü vakaları hızla artıyor! İstanbul'un 9 ilçesinde virüs alarmı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.08.2024 15:56
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Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Batı Nil Virüsü'nün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini ve hastaların takip ve tedavilerine devam edildiği açıklamıştı. "Culex" türü sivrisineklerden bulaşan bu virüse dair uzmanlardan uyarılar gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise İstanbul’da tespit edilen vaka sayısının 21 olduğunu söyledi. İşte virüsün yoğunlukta olduğu 9 ilçe ve dikkat edilmesi gerekenler...

Son günlerde İstanbul ve Bursa’da Culex cinsi sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakalarında artış gözlemleniyor. Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit’in 10Haber’e yaptığı açıklamaya göre sadece İstanbul’da 21 vaka bulunuyor.

İLK KEZ 14 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ

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Türkiye’de ilk kez 2010 yılında görülen ve son 2019’da salgına yol açan Batı Nil virüsü yeniden görülmeye başlandı. “Culex" türü sivrisineklerden bulaşan ve Batı Nil ateşine yol açan virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı, virüsün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini duyurmuştu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'batı Nil virüsü' uyarısı yapıldı.

9 İLÇEYE DİKKAT

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, incelemelere göre Culex sivrisineklerinin en yoğun olduğu ilçelerin dokuz adet olduğunu belirtirken o ilçeleri, Ümraniye, Beylikdüzü, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece olarak sıraladı.

21 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

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İstanbul'daki vakalardan bahseden Eryiğit, "Şüpheli vaka tanımlamalarını ilk günden itibaren biz takip ediyoruz. Şu an İstanbul’da toplam 21 bildirilmiş vaka var. Bu kişiler Batı Nil virüsü nedeniyle hastanede tedavi altında. Tamamı biraz önce saydığım dokuz ilçeden. Neyse ki henüz ölümlü vaka yok." dedi.

SU BİRİKİNTİSİNDEN BİNLERCESİ ÜRÜYOR

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Eryiğit, "Eğer sivrisinek su birikintilerine gelip yumurtlarsa oradan binlerce sivrisinek üreyip doğaya yayılabilir. O nedenle İstanbulların sokak hayvanları için dışarıya koyduğu sulukları üç-dört günde bir tazelemeleri çok önemli. Ya da bahçesinde süs havuzu olanların suyu yaz boyunca orada tutmamaları, eski suyu boşaltıp yenilemeleri lazım." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü
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