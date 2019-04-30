RABAT (AA) - Fas ile bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi arasındaki tartışmalı bölge Batı Sahra'da bulunan bazı mülteci kamplarında, Polisario Cephesi'nin "izinsiz seyahat yasağı" protesto edildi.

Fas merkezli haber sitesi Hespress'in yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, bölgedeki bazı mülteci kamplarında yaşayan Sahraviler, Polisario Cephesi'nin kamplar arası ve kamp dışına izinsiz seyahate yasak getirmesine tepki gösterdi.

Düzenlenen eyleme müdahale eden Polisario Cephesi güçleri ise onlarca kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında bazı göstericiler yaralandı.

Polisario Cephesi'nden haberle ilgili açıklama yapılmadı.

Bölgedeki kamplarda cumartesi gününden bu yana söz konusu yasak kararı protesto ediliyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

