HABER

Batı Sahra'da "izinsiz seyahat yasağı" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 20:44 | Son Güncelleme

Batı Sahra'da "izinsiz seyahat yasağı" protesto edildi

RABAT (AA) - Fas ile bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi arasındaki tartışmalı bölge Batı Sahra'da bulunan bazı mülteci kamplarında, Polisario Cephesi'nin "izinsiz seyahat yasağı" protesto edildi.

Fas merkezli haber sitesi Hespress'in yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, bölgedeki bazı mülteci kamplarında yaşayan Sahraviler, Polisario Cephesi'nin kamplar arası ve kamp dışına izinsiz seyahate yasak getirmesine tepki gösterdi.

Düzenlenen eyleme müdahale eden Polisario Cephesi güçleri ise onlarca kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında bazı göstericiler yaralandı.

Polisario Cephesi'nden haberle ilgili açıklama yapılmadı.

Bölgedeki kamplarda cumartesi gününden bu yana söz konusu yasak kararı protesto ediliyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Çatalca'da freni patlayan kamyon otomobili altına aldı: 4 yaralıÇatalca'da freni patlayan kamyon otomobili altına aldı: 4 yaralı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulunduGÜNCELLEME - Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Sahra Fas Polisario Cephesi

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 7 askerimiz yaralı

Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.