Batı Şeria'da sürpriz görüşme: Blinken ile Abbas bir araya geldi

Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail-Hamas çatışmasına paralel olarak, işgal altındaki topraklarda artan şiddet olaylarına ilişkin küresel kaygılar yükselirken Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.

Çatışmaların başlamasından bu yana Blinken İsrail'e üç seyahat gerçekleştirdi ve çok sayıda Arap ülkesini ziyaret etti. Ancak bu, Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'ya yaptığı ilk ziyaret oldu.

Güvenlik nedeniyle önceden duyurulmayan gezi, Blinken'in Cuma günü Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesinin ardından gerçekleşti. Blinken'in Hamas'ın rakibi olan laik El Fetih partisinin lideri Abbas ile görüşmesi, Washington'un İsrail'e siyasi ve askeri destek verdiği bir döneme denk geldi.

ABD, İsrail-Filistin çatışmasından tek çıkış yolunun iki devletli bir çözüm olduğunu savunuyor. Blinken kısa bir süre önce Filistin Yönetimi'nin şu anda Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alması gerektiğini söyledi.

ABD, çok sayıda Avrupa ve Arap ülkesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler de Gazze'deki gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını açıkladı. Blinken, Orta Doğu turunda bombardıman altındaki yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde sivilleri korumak ve yardım dağıtımını kolaylaştırmak için "insani molalar" verilmesini önerdi.

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Blinken, iki gün sürecek ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın Ankara'da görüşecek.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4 kez telefonla temas kuran iki isim, bu kez yüz yüze görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'a; İsrail'in Gazze halkını topyekün hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayacak. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çekecek.

Ateşkesin sağlanması için ABD ve diğer ülkelerin gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durması gerektiğini söyleyecek.

Bakan Fidan, sorunun ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözüleceğini de belirtecek. Türkiye'nin masaya getirdiği garantörlük teklifini iletecek.

Fidan-Blinken görüşmesinde masadaki diğer başlıklar ise; NATO'nun genişleme süreci, Türkiye-ABD ilişkileri, Ankara-Washington hattındaki F-16 modernizasyonu görüşmeleri ve terörle mücadele.







