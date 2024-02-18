Batık geminin enkazı, böyle görüntülendi! İşte ilk kez yayınlanan o görüntüler

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarının 4’üncü gününde dün aşçı Zeynep Kılınç’ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN’dan dalış yapıldı.

GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI

Gemide bulunan dalgıçlar tarafından dipte yapılan arama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de ilk kez yayınlandı. Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı.

ÖZEL CİHAZLARLA YER TESPİTİ YAPILIYOR

51 metre derinlikteki gemide tespit edilen ve 1’inin Zeynep Kılınç olduğu belirlenen 2 mürettebatın yerinin ise özel cihazlarla belirlendiği öğrenildi. Deniz polislerinin kullandığı ‘Yandan taramalı-SONAR’ cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye ‘ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu’ indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI KARADAN DA SÜRÜYOR

Öte yandan arama çalışmaları karadan da sürdürülüyor. Geminin battığı bölgeye 7 kilometre mesafede olan Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahili, arama-kurtarma ekipleri tarafından taranıyor. Polis ve jandarma ekipleri de karadan yürütülen çalışmalara destek veriyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





