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  4. Batman'da 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Sel felaketi kenti vurmuş, 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti... Gözler Batman Valiliği'nin açıklamasında

Batman'da 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Sel felaketi kenti vurmuş, 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti... Gözler Batman Valiliği'nin açıklamasında

20.11.2023 19:07 | Son Güncelleme:
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Batman'da okullar 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Selin vurduğu kentte şimdi herkes bu sorunun yanıtını alıyor. Geçtiğimiz gece etkisini artıran ve bugün de gün boyu devam eden sağanak yağış sele neden olmuş, biri kadın 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. 20 Kasım bugün için okulların tatil edildiği kentte gözler yeniden Batman Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.

Batman'da 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Sel felaketi kenti vurmuş, 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti... Gözler Batman Valiliği'nin açıklamasında

Batman'da öğrenciler ve veliler gelebilecek yeni tatil haberine kilitlendi. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle su taşkınları yaşanmış, Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta 7 kişilik aile sele kapılarak sürüklenmişti. 7 kişilik aileden babaanne ile birlikte 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Yaşanan sel felaketi nedeniyle Batman Valiliği 20 Kasım Pazartesi (bugün) için okulları tatil etmişti. Kentte gün boyu devam eden sağanak yağış ve Meteoroloji tarafından yapılan yeni uyarıların ardından "Batman'da 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

BATMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (21 KASIM SALI)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batman'da yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla birlikte etkisini sürdürdü. Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenirken; öğrenci veliler "Batman'da 21 KasımSalı yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

GÖZLER BATMAN VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASINDA

Gözler Batman Valiliği'nden gelebilecek yeni tatil haberine çevrilirken, konuyla ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.

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