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  4. Batman'da görüntülendi! Boyu tam 25 santimetre... Etçil çekirge görenleri şaşkına çeviriyor

Batman'da görüntülendi! Boyu tam 25 santimetre... Etçil çekirge görenleri şaşkına çeviriyor

04.07.2024 15:00
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Batman kent merkezinde boyutu 25 santimetreye ulaşan bir etçil çekirge görüldü. Büyüklüğü ve sesiyle görenleri şaşkına çeviren etçil çekirgenin insanlara zararı olmadığı öğrenilirken, uzmanlar bu çekirgenin ekolojik dengeye faydalı olduğunu da ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla rastlanan etçil çekirge bu sefer de Batman'ın kent merkezinde görüntülendi. Ebatları ve sesiyle dikkatleri üzerine çeken çekirgenin görüntüleri vatandaşları şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler!

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25 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA!

Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor.

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Kentte yaşayan Bayram Zırığ da evinin bahçesinde etçil çekirgeye rastladı. Zırığ, büyüklüğü ile dikkati çeken etçil çekirgelerin insanlara bir zararı olmadığını belirtti.

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Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, böcek türleriyle beslenen bu çekirgelerin tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yediğini söyledi.

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Satar, bu türün Latince isminin "Saga ephippigera" olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor. Bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişilerce panikle karşılanan bir çekirge türü." dedi.

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"EKOLOJİK SİSTEME BÜYÜK KATKI SUNUYORLAR"

Bu türden korkmamak gerektiğini dile getiren Satar, etçil çekirgelerin korunmasının önemine değindi.

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Satar, "Son yıllarda bilinçlendirme çalışmaları sayesinde sayıları arttı. Bu varlıkları korumamız lazım. Zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Batman çekirge
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