HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman'da korku dolu anlar! Sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı

Batman'da korku dolu anlar! Sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Sele kapılan bir kadın akrabaları ve şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'da korku dolu anlar! Sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Sason'a bağlı Yuvalar köyü Üçdirek mezrasında gece geç saatlerde aniden başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. Sağanak yağışan dışarıda yakalanan 55 yaşındaki 6 çocuk annesi Herdem B., sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumdan haberdar olan akrabalarının yoğun çabaları sonucunda sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı.

Baygın durumda olan kadını yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Sason şantiye ekipleri, sel suları ve oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan köy yolunu açarak 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Yolların açılmasıyla köye ulaşan 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sason Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edilen Herdem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Türkiye'den bir Navtex dahaTürkiye'den bir Navtex daha
AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kamu çalışanlarına yönelik Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş genelge
Kamu çalışanlarına yönelik Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş genelge
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Meyvelerin kralı ve kraliçesinin hasadına başlandı
Türkiye'de bir ilk! Meyvelerin kralı ve kraliçesinin hasadına başlandı
Türkiye'den bir Navtex daha
Türkiye'den bir Navtex daha
Diyarbakır'da yine 'korona' halayı!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Uludağ'da şok görüntü! Aç kalan ayılar kamp alanına indi
Aç kalan ayılar kamp alanına indi
81 ilde kurulmuştu... 'Doğa ve hayvan polisi' göreve başladı
81 ilde kurulmuştu... Göreve başladılar
Beyoğlu’nda korkunç kaza! 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi, kaçtı
6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi, kaçtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.