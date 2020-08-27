Batman'da korku dolu anlar! Sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre Sason'a bağlı Yuvalar köyü Üçdirek mezrasında gece geç saatlerde aniden başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. Sağanak yağışan dışarıda yakalanan 55 yaşındaki 6 çocuk annesi Herdem B., sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumdan haberdar olan akrabalarının yoğun çabaları sonucunda sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı.

Baygın durumda olan kadını yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Sason şantiye ekipleri, sel suları ve oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan köy yolunu açarak 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Yolların açılmasıyla köye ulaşan 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sason Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edilen Herdem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

