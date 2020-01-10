HABER
  4. Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı

Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 20:39 | Son Güncelleme

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunda yakalanan, aralarında örgütün sözde Batman il sorumlusunun da olduğu 13 kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Aralık 2019'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

22 ZANLIDAN 13'Ü TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan örgütün sözde Batman il sorumlusu M.D'nin de arasında olduğu 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözde il sorumlusu M.D'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarına giderek faaliyet yürüttüğü ve halen DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Taksici cinayeti faili Gürcistan’da yakalandıTaksici cinayeti faili Gürcistan’da yakalandı
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman DEAŞ operasyon Suriye terör

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

'Cuma namazı kısalıyor mu?' haberlerine müftülükten açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi

Gürcistan'da yakalandı, Türkiye'ye teslim edildi

Adana Valiliği duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.