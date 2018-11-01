HABER

Batman'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

Beşiri ilçesinde dün bir polisin yaralandığı operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin örgütün "bombacısı" olduğu belirtildi - Vali Ahmet Deniz: - "Teröristin Batman'a saldırı düzenlemek amacıyla geldiğini belirledik"

Batman'ın Beşiri ilçesinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin örgütün "bombacısı" olduğu bildirildi.

Valiler Kararnamesi'yle Manisa'ya atanan Vali Ahmet Deniz, veda ziyaretleri kapsamında Gercüş Kaymakamlığını ziyaretinde dün Yarımtaş köyünde bir polisin yaralandığı operasyonda etkisiz hale getirilen teröriste ilişkin bilgi verdi.

"Dün gece İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok başarılı bir operasyonla terör örgütü PKK'nın bombacısı olan teröristi etkisiz hale getirdi." diyen Deniz, operasyonda yaralanan polisin ameliyattan çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Polise acil şifa dileyen Deniz, şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını, kalmayacağını vurguladı.

Vali Deniz, "Bu coğrafyada, bu terör virüsünü hep beraber, vatandaşlarımızın da desteğiyle silip atacağız. Vatandaşlarımızın desteğini de görüyoruz, bilgi akışı güzel. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele ediyorlar. Bir terörist hak ettiği cezayı aldı. Teröristin Batman'a saldırı düzenlemek amacıyla geldiğini belirledik." diye konuştu.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
Motosiklete emniyet kemerinden ceza kestilerMotosiklete emniyet kemerinden ceza kestiler
Halk otobüsüne giren köpek yolcuları korkuttuHalk otobüsüne giren köpek yolcuları korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Beşiri örgüt PKK terör

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Hulusi Akar: Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecek

Hulusi Akar: Terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecek

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Avcılar'da erkek cesedi bulundu

Avcılar'da erkek cesedi bulundu

İstanbul'da panik yaratan variller: Kırmızı, sarı ve siyah renkte...

İstanbul'da panik yaratan variller: Kırmızı, sarı ve siyah renkte...

Atatürk'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz görevinden alındı!

Atatürk'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz görevinden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.