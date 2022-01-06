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Batuhan Yiğit'in annesinden yürek yakan sözler! 'En ufak bir şeyden şüphelensem...'

06.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra cansız bedeni bulunan genç hemşire Batuhan Yiğit son yolculuğuna uğurlandı. Batuhan Yiğit'in acılı annesi Fatma Yiğit'in sözleri ise yürekleri yaktı. Oğlu Batuhan Yiğit'e son kez bakan anne Yiğit "En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit’imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım" dedi.

Batuhan Yiğit'in annesinden yürek yakan sözler! 'En ufak bir şeyden şüphelensem...'

Denizli'de ataması yapıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit'ten kahreden haber geldi. Yiğit'in cansız bedeni
dün boğazı ile bileği kesilmiş halde bir dere yatağında bulundu. Batuhan Yiğit'in ölümündeki sır perdesi ise çantasından çıkan intihar notuyla aydınlandı. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Batuhan Yiğit'in annesi Fatma Yiğit'in cenazedeki sözleri ise yürekleri burktu.

BATUHAN YİĞİT BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

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YİĞİT'İN ÇANTASINDAN ÇIKAN NOT SIR PERDESİNİ ARALADI

Genç hemşire Batuhan Yiğit’in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada Yiğit’in çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıkarken, yapılan otopside ise boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı.

Boğazı ve bileği kesilmiş halde bulunmuştu! Denizli'deki hemşirenin ölüm nedenini çantasındaki not ortaya çıkardıBoğazı ve bileği kesilmiş halde bulunmuştu! Denizli'deki hemşirenin ölüm nedenini çantasındaki not ortaya çıkardı

BATUHAN YİĞİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından genç hemşirenin cansız bedeni, Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesinde bulunan Gümüşler Mezarlığı’na getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınan hemşire, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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ANNE FATMA YİĞİT'İN SÖZLERİ YÜREKLERİ BURKTU

Mezarlıkta anne Fatma Yiğit, baba Erkan Yiğit ve kardeşi Bekir Yiğit ayakta durmakta güçlük çekti. Son kez oğluna yaşlı gözlerle bakan anne, “Kader mi alın yazısı mı bilmiyorum. En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit’imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım. Benim kuzum” söyleriyle yürekleri burktu. Batuhan’ın aile yakınları ise, “Bizim Batuhan yapmaz. Çocuğumuz çok temizdi, gittiği geldiği yerleri söylerdi” diyerek anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

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Kaynak: İHA

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