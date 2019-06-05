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Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2019 21:03 | Son Güncelleme

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) teğmeni Nikos Metaksas tarafından öldürülen 7 kişiden biri olan 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait ceset 'Kırmızı Göl'de bulunan bavulun içerisinde çürümüş olarak bulundu. Valtez'in ellerinin yanında tüm vücudunun da iplerle sarıldığı belirlendi.

Bavuldaki ceset böyle çıkarıldı! 'Hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

'Kırmızı Göl'den çıkarılan bavul ile ilgili basına fotoğraflar servis edildi. Rum dalgıç, cesedin bulunduğu bavulu elleriyle yandaki tekneye kadar taşıyor.

Rum medyası da olayı 'vahşet' olarak manşetlerine taşıdı.

Alithia, Başkanlık Sarayı’nda bulunan İtfaiye Teşkilatı Başkanı Markos Trangolas’un, cesedin bulunması ile ilgili olarak Rum Lider Nikos Anastasiadis'e, “başkanım bulduk, bulduk” diye seslendiğini öne çıkardı.

'VAHŞET'

Anastasiadis'i arayarak olay yerinden bilgi veren Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis de "42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" dedi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde ortaya çıkan seri cinayetler sonrasında Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou görevinden istifa etmişti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de; Polis Genel Müdürü Müdürü Zacharias’i görevden almıştı. (DHA)

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Rum Milli Muhafız Ordusu Nikos Metaksas Maricar Valtez ceset Kırmızı Göl

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