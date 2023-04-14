'Bay Kemal istifade etsin diye...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklidiyle tanınan Muhammed Nahya'nın Bakan Varank'la Togg diyaloğu gündem oldu!

Muhammed Nur Nahya ile Bakan Varank'ın yerli otomobil Togg'un içinde yaşadığı diyalog sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. O anlarda 'bay Kemal' göndermesi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'in uzaktan bağlantıyla katıldığı toplantıya yönelik göndermeler dikkat çekti.

"BAY KEMAL MİT'E BURADAN MI BAĞLANACAK?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve sık kullandığı kimi ifadeleri taklit eden Nahya ile Varank arasında Togg'un içinde geçen diyalog şöyle:

Bakan Varank: Kullanacak mıyız?

Nahya: Muazzam olmuş abi, şöyle bir kullanalım inşallah. 'Bay Kemal' MİT'e buradan bağlanacak değil mi?

Varank: MİT'e mi?

Nahya: Zoom toplantısına buradan mı bağlanıyor?

"BAY KEMAL İSTİFADE ETSİN DİYE BURAYA KAMERA KOYDUK"

Varank: Şuradan. Biliyorsun 'bay Kemal' diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye biz Jeremy Rifkin'i uzaktan Türkiye'ye bağladık.' Zoom toplantısı yapmış. Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak Zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk. Bu kameradan Zoom toplantısına bağlanabilir. Nasıl yüksek teknoloji?

Nahya: Bunu biz 'bay Kemal' için yapmışız ya.

Varank: Faydalansın da gelmiyor fabrikaya. Gelmedi, korktu.

Nahya: İnşallah davet edelim. Gelip gelmemek ona kalsın.

