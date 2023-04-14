HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Bay Kemal istifade etsin diye...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklidiyle tanınan Muhammed Nahya'nın Bakan Varank'la Togg diyaloğu gündem oldu!

'Bay Kemal istifade etsin diye...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklidiyle tanınan Muhammed Nahya'nın Bakan Varank'la Togg diyaloğu gündem oldu!

14.04.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit edişiyle tüm Türkiye'de konuşulan Muhammed Nahya, son videosuyla bir kez daha dikkatleri üstüne çekti. Fenomen isim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'a binerken bir yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göndermeyle geçen 'bay Kemal' sözleri bir yandan da Togg'un özelliklerinin tanıtıldığı anlarda kahkahalar eksik olmadı.

'Bay Kemal istifade etsin diye...' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklidiyle tanınan Muhammed Nahya'nın Bakan Varank'la Togg diyaloğu gündem oldu!

Muhammed Nur Nahya ile Bakan Varank'ın yerli otomobil Togg'un içinde yaşadığı diyalog sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. O anlarda 'bay Kemal' göndermesi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'in uzaktan bağlantıyla katıldığı toplantıya yönelik göndermeler dikkat çekti.

1

"BAY KEMAL MİT'E BURADAN MI BAĞLANACAK?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve sık kullandığı kimi ifadeleri taklit eden Nahya ile Varank arasında Togg'un içinde geçen diyalog şöyle:

Bakan Varank: Kullanacak mıyız?

Nahya: Muazzam olmuş abi, şöyle bir kullanalım inşallah. 'Bay Kemal' MİT'e buradan bağlanacak değil mi?

3

Varank: MİT'e mi?

Nahya: Zoom toplantısına buradan mı bağlanıyor?

"BAY KEMAL İSTİFADE ETSİN DİYE BURAYA KAMERA KOYDUK"

Varank: Şuradan. Biliyorsun 'bay Kemal' diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye biz Jeremy Rifkin'i uzaktan Türkiye'ye bağladık.' Zoom toplantısı yapmış. Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak Zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk. Bu kameradan Zoom toplantısına bağlanabilir. Nasıl yüksek teknoloji?

2

Nahya: Bunu biz 'bay Kemal' için yapmışız ya.

Varank: Faydalansın da gelmiyor fabrikaya. Gelmedi, korktu.

Nahya: İnşallah davet edelim. Gelip gelmemek ona kalsın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci şekilde can vermişti! Şüpheli ölümde her şey sil baştanFeci şekilde can vermişti! Şüpheli ölümde her şey sil baştan
Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...
'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank togg

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

İlginizi Çekebilir

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.