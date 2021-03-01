HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayburt'ta tedbirler sonuç verdi! Vaka sayısı hızlı düştü

Bayburt'ta tedbirler sonuç verdi! Vaka sayısı hızlı düştü

01.03.2021 10:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bayburt'ta tedbirler sonuç verdi! Vaka sayısı hızlı düştü

Bayburt, 15- 21 Şubat tarihleri arasında koronavirüs pandemisinde nüfusa oranla vaka sayısında en fazla düşüş yaşanan il oldu. Önceki hafta risk grubunda olan kentte tedbirlerle birlikte vakaların düşmesi, vatandaşları da sevindirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterenler, herkesin de bu kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Covid-19 salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, “Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Vaka sayısı azalan iller arasında ilk sırada yer alan Bayburt’ta, düşüşün sürdüğü gözlendi. 08-14 Şubat tarihleri arasında açıklanan verilerde 60,21 oranla yüksek risk grubunda yer alan kentte yapılan denetimlerle birlikte 15-21 Şubat tarihleri arasında haftalık vaka sayısı 21,96’ya geriledi.

‘KURALLARA UYDUĞUMUZ İÇİN VAKALAR DÜŞTÜ’

Vaka sayısı azalan iller arasında Bayburt’un da yer alması kentte sevinçle karşılandı. Vaka sayısının düşmesi için kurallara uyduklarını ifade eden İsmail Kızılaslan, “Vaka sayısı düştüğü için çok mutlu olduk. Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz, hijyen kurallarına da uyuyoruz. Biz dikkat ettiğimiz için Bayburt’ta vakalar da düştü” dedi.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Süleyman Çelik, “Bayburt’ta vakalar düştü. Maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz. İnşallah Türkiye’de ve dünyada bu durum düzelir. İnsanlar acı içinde yaşarken, biz serbest yaşamışız neme lazım Allah herkesin yardımcısı olsun” diye konuştu.

‘KÜRESEL TEDBİRLER ALINMALI’

İbrahim Kılıç ise, “Bu küresel bir salgın ve ancak küresel bir tedbirle biter. Bayburtlular olarak biz kurallara dikkat etmeye çalışıyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Bu kurallara uyarak, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
İlk kez görüntülendi! 1 senedir burada yapılıyorİlk kez görüntülendi! 1 senedir burada yapılıyor
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Endişelendiren haber! 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Endişelendiren haber! 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Sokak ortasında saç saça baş başa yumruklu kavga

Sokak ortasında saç saça baş başa yumruklu kavga

Türkiye bu 'meteor'u konuşmuştu: Gökyüzündeki parlama sonrası gök taşı bulduğunu iddia etti

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası buldu

Son Dakika: Diyarbakır'da bankada silahlı soygun girişimi

Bankada silahlı soygun girişimi

Nedeni bilinmeyen ağır Kovid vakalarının şifresi çözülmüş olabilir

Nedeni bilinmeyen ağır Kovid vakalarının şifresi çözüldü

Elektrik kesintisi listesi 1 Mart İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

1 Mart elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.