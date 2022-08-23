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Bayındırlık işleriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarından dolayı Arjantin’in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi

23.08.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de Federal Savcı Diego Luciani, Arjantin’in eski Devlet Başkanı ve şu an da Devlet Başkan Yardımcısı olan Cristina Fernandez de Kirchner hakkında bayındırlık işleriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarından dolayı 12 yıl hapis cezası istedi.

Bayındırlık işleriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarından dolayı Arjantin’in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi

Arjantin’in eski Devlet Başkanı ve şuan da Devlet Başkan Yardımcısı olan Cristina Fernandez de Kirchner hakkında hapis cezası istendi. Federal Savcı Diego Luciani, Kirchner hakkında bayındırlık işleriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarından dolayı 12 yıl hapis cezası istedi.

'ÜLKEDE ŞİMDİYE KADAR BİLİNEN EN BÜYÜK YOLSUZLUK'

Luciani, Kirchner’i devleti dolandırmakla ve 2007-2015 yılları arasında devlet başkanlığı yaptığı iki dönem boyunca kamu fonlarını yönlendirmek için bir plana dahil olmakla suçladı. Luciani, Kirchner hakkında istediği cezayı savunarak, "Bu muhtemelen ülkede şimdiye kadar bilinen en büyük yolsuzluk" dedi.

Yerel basına göre, ceza aylar içinde belli olacak fakat Kirchner’ın cezayı nihai karara varması yıllar alacak olan yüksek mahkemeye taşıması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Arjantin
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