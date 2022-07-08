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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’e göre Diyarbakır, Düzce ve Edirne Kurban Bayramı namazı saatleri 2022!

08.07.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır, Düzce ve Edirne bayram namazı saatleri, 2022 Kurban Bayramı gelmeden önce bu illerde ikamet eden vatandaşların araştırma konusu oldu. 9 Temmuz Cumartesi sabahı camilerde cemaatle beraber bayram namazları kılınıp ardından kurban kesimleri başlamış olacak. Diyarbakır, Düzce ve Edirne bayram namazı saati kaç? Diyarbakır, Düzce ve Edirne Kurban Bayramı namaz saati bilgisi 2022!

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’e göre Diyarbakır, Düzce ve Edirne Kurban Bayramı namazı saatleri 2022!

Bayram namazı saatleri her sene Diyanet İşleri tarafından açıklanır. 2022 Kurban Bayramı öncesinde de bayram namazı saatleri araştırılmaya devam ediyor. Diyanet işleri başkanlığı Kurban Bayramı namazı saatlerini her il için paylaştı. Peki Diyarbakır, Düzce ve Edirne Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’in açıklamasına göre Diyarbakır, Düzce ve Edirne bayram namazı saatleri!

DİYARBAKIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet tarafından açıklanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. Diyarbakır bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat sabah 05.38'de kılınacak.

DÜZCE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından yayımlanan bayram namazı saatleri sonrasında Düzce'de bayram namazının saati belli oldu. Düzce'de bayram namazı sabah saat 06.07'de kılınmaya başlayacak.

EDİRNE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Edirne'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Kurban Bayramı namazı takvimi sonrası belli oldu. Edirne'de bayram namazı sabah saat 06.23'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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