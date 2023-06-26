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  4. BAYRAM NAMAZI SAATİ 28 HAZİRAN 2023: Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul Kurban Bayramı namazı saatlerini paylaştı

BAYRAM NAMAZI SAATİ 28 HAZİRAN 2023: Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul Kurban Bayramı namazı saatlerini paylaştı

26.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı saatleri için arama motorlarında yapılan sorgulamalar 28 Haziran 2023 Çarşamba günü yaklaşırken hız kazandı. Bilindiği üzere Kurban Bayramı namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denerek niyet edilir. Kurban Bayramı namazının kılınışı ve saatlerine ilişkin bilgiler Diyanet tarafından yayımlandı. Peki, Bayram namazı saat kaçta? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAATİ 28 HAZİRAN 2023: Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul Kurban Bayramı namazı saatlerini paylaştı

Bayram namazı saatleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Diyanet bayram namazı saatleri bilgisini paylaştı. Bayram namazı İstanbul'da saat 06:10'da, Ankara'da 05.57'de, İzmir'de 06.24'te, Bursa'da 06:12'de kılınacak. Konuya diar detaylara haberimişzden ulaşabilirsiniz.

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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

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Buna göre 28 Haziran Çarşamba günü illerdeki bayram namazı saatleri şe şekilde:

İstanbul bayram namazı saati: 06:10

Ankara bayram namazı saati: 05:57

İzmir bayram namazı saati: 06:24

Bursa bayram namazı saati: 06:12

Adana bayram namazı saati: 05:54

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KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ 2023

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Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak. Vatandaşlar hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacak.

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