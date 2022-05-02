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Bayram sabahı feci kaza! Nedeni bakın ne çıktı

02.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bayram sabahı meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırıldı. Kazanın araca böcek girmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Bayram sabahı feci kaza! Nedeni bakın ne çıktı

Aydın Kuşadası'nda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kazanın aracın içine böcek girmesi sonucunda meydana geldiği aktarıldı.

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ARACA GİREN BÖCEK KAZAYA NEDEN OLDU

Olay saat 10:00 sıralarında Kuşadası - Aydın yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender A. 'nın kullandığı otomobile seyir halindeyken böcek girdi. Sürücünün böcek nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Behçet Ö. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Özal yönetimindeki araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Behçet Ö., olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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