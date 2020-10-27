Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı sadece Türkiye'de değil KKTC de dahil her yerde coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı PTT, noter ve kargo şirketlerinde işi olan vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde bu kurumların çalışma saatlerini merak etmeye başladı. 28 - 29 Ekim PTT, PTT Kargo, noter, kargo şirketleri açık mı araştıran vatandaşlarımıza tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Ekim öğleden sonra saat 12:30 itibari ile resmi tatil olduğunu belirtelim. İşte 28 ve 29 Ekim PTT, PTT kargo, kargo şirketleri ve noter çalışma saatleri...
PTT ve PTT kargo 28 Ekim günü öğle tatiline kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Öğleden sonra resmi tatil itibari ile PTT bütün şubeleri kapanacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde de açık olmayacaktır.
28 Ekim Çarşamba günü noterler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Sabah çalışma saatinde işe başlayacak olan noterler 28 Ekim tarihinde öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kapanacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterler kapalı olacaktır.
Yurtiçi, MNG kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, Fillo Kargo, TNT Kargo ve UPS kargo resmi tatillerde kapalı oluyor. 28 Ekim kargolar açık mı araştıran vatandaşlara, kargo şirketlerinin 28 Ekim tarihinde çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.
28 Ekim Çarşamba günü Yurtiçi Kargo normal çalışma saatlerine kadar çalışacaktır. Fakat Yurtiçi Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil olacaktır.
Aras kargo 28 Ekim Çarşamba günü sabah 09:00 itibari ile mesaiye başlayacak ve akşam 18:00'a kadar çalışacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Aras Kargo tatil olacaktır.
UPS Kargo yetkililerinin 28 ve 29 Ekim tarihi için yaptıkları açıklamada, ''Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28-29 Ekim günleri kuryelerimiz yurt içi standart paket dağıtımında bulunmayacaktır.'' denildi.
Sürat Kargo 28 Ekim günü sabah 09:00 itibari ile 13:00'a kadar çalışacaktır. Sürat Kargo 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tam gün kapalı olacaktır.
MNG Kargo müşteri hizmetlerinin verdiği bilgiye göre, MNG Kargo'nun 28 Ekim 2020 Çarşamba günü çalışma saati sabah 08.30'da başlayacak ve akşam 19.00'da kapanacaktır. MNG kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün kapalı olacaktır.
PTT kargolar PTT ile birlikte 28 Ekim öğleden sonra yani 12:30 tarihi itibari ile kapanacaktır. 29 Ekim 2020 tarihinde de PTT kargo şubeleri kapalı olacaktır.
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