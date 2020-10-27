Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı sadece Türkiye'de değil KKTC de dahil her yerde coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı PTT, noter ve kargo şirketlerinde işi olan vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde bu kurumların çalışma saatlerini merak etmeye başladı. 28 - 29 Ekim PTT, PTT Kargo, noter, kargo şirketleri açık mı araştıran vatandaşlarımıza tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Ekim öğleden sonra saat 12:30 itibari ile resmi tatil olduğunu belirtelim. İşte 28 ve 29 Ekim PTT, PTT kargo, kargo şirketleri ve noter çalışma saatleri...

28 VE 29 EKİM PTT, PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT kargo 28 Ekim günü öğle tatiline kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Öğleden sonra resmi tatil itibari ile PTT bütün şubeleri kapanacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde de açık olmayacaktır.

28 VE 29 EKİM 2020 NOTER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Çarşamba günü noterler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecektir. Sabah çalışma saatinde işe başlayacak olan noterler 28 Ekim tarihinde öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kapanacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterler kapalı olacaktır.