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  4. Bayram tatili için yola çıkanlar dikkat! 2.5 saat sonra yol hipnozu olabilirsiniz

Bayram tatili için yola çıkanlar dikkat! 2.5 saat sonra yol hipnozu olabilirsiniz

17.07.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük bayram tatili için trafiğe çıkanlar için yol hipnozuna karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Bu durum yolculuktan 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. Gece yola çıkmamak ve sık sık molalar vermek gerekiyor" dedi.

Bayrama sayılı günler kala birçok kişi tatil için yolculuk yapmaya başladı. Trafik kazası ihtimalinin üst düzeye çıktığı bu dönemde Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Sürüş sırasında kişinin tek bir noktaya bakarak, trans benzeri bir duruma geçmesi olarak adlandırılan, halk arasında da gözleri açık uyumak olarak bilinen yol hipnozuna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Onultan, "Yol hipnozu, kazaların çoğuna sebep olan bir uyku halidir. Uzun yol süreçlerinde 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. 4üncü saatte maksimuma ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

10 DAKİKALIK MOLALAR VERİN

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Dr. Onultan, "Sürücüler 2,5 saatte bir muhakkak 10-15 dakikalık mola vermeli, 5-6 dakikalık bir yürüyüş yapmalı. Bu sürücülerin çoğunun kendilerinin fark etmediği bir durumdur. Özellikle şehirlerarası yolculuklarda, otobüs şoförlerinin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü çok sayıda yolcunun hayatı onlara emanet oluyor" dedi.

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GECE YOLCULUKLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Yol hipnozunun gece yolculuklarında daha sık yaşandığını vurgulayan Dr. Oğuzhan Onultan, "Gece bu yüzden yola çıkmamakta fayda var. Uykunun ritmine bağlı olarak gece daha fazla görünüyor. Uzun yoldaki şeridin, ışıkların devamlı hale gelmesi ve beynin bunu algılamada zorlanması ile oluşuyor" diye konuştu.

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SÜRÜCÜ SON 15 DAKİKAYI HATIRLAMIYOR

Otoyollarda devam eden bir rutinin kişide hipnotik etki yarattığını dile getiren Dr. Onultan, "Yol hipnozu ortaya çıktığı zaman özellikle kazalarda sürücü son 15 dakika hiçbir şeyi hatırlamıyor. Bu ayakta uyumak ya da gözleri açık araba kullanmak gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

TEK BAŞINA YOLA ÇIKMAYIN; ÇAY KAHVE TÜKETİN

Dr. Oğuzhan Onultan sürücülerin tek başına yolculuk yapmaması gerektiğini de belirterek, "Çay kahve içmek de çok önemli. Tek başına yola çıkmak da bu açıdan çok tehlikeli. İnsanı muhakkak uykusunu açacak, hipnozdan çıkaracak müzik çalınması, pencere açılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

OTOYOLLARDA GÖRÜLME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Konuyla ilgili yapılan bir çalışma hakkında da bilgi veren Dr. Onultan, sözlerini şöyle tamamladı:

2004 yılında Wertheim hipotezi çalışılmış. Bu çalışmada farklı yollarda yol hipnozunun nasıl ortaya çıktığını araştırmışlar. Bunu da deneklerin beyin elektrolarını çekerek yapmışlar. Bunun sonunda otoyollarda hipnoz etkisinin daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Çünkü tekrar eden bir yolculuk oluyor. Otoyollar ve tali yollar arasında bu hipnozun ilk baştaki saatler arasında bir etkisi olmadığı ortaya çıkmış ama uzadıkça otoyollarda bu durum diğer yollara göre daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda.

SÜRÜCÜLER NE DİYOR?

Bayram ziyareti için uzun yola çıkacağını belirten Yüksel Çatal, "Daha önce uzun yola çok çıktım bayramda da uzun yol programımızda var. Hipnoz dediğiniz bence öğle yada akşama yakın saatlerde aşırı derecede yemek yiyince oluyor. Yol şeritleri sizi uyku ağırlığına götürüyor. Bende şeker hastalığı sınır seviyesinde ve yemek yediğim zaman yaşadığımı anladım. Böyle durumlarda dinlenip o şekilde yola devam ediyorum" diye konuştu.

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Kendisinin de yol hipnozu yaşadığını söyleyen Vedat Ulutanır ise "Uzun yolda yol hipnozu oluyor. Sürekli aynı hızda gittiğimiz zaman tüm algılarımız kapanıyor. Gözlerimiz açıkken uyuyoruz. Kendimi yorgun hissettiğim zamanlarda sağa çekip, elimi yüzümü yıkayıp yola öyle devam ediyorum. Gece çıkınca uykumuzu alıp çıkıyoruz. Cam ve müzik açarak dikkatimizi dağıtıp, yola odaklanıyorum" dedi.

Yol hipnozunun olabileceğini söyleyen otobüs şoförü Halil Şahin, "Yedek şoförümüz olduğu için çok sıkıntı çekmiyoruz. 16-18 saatlik yolculuk yapıyoruz. 2-3 saatte bir mola veriyoruz. Yorulduğumuzda da yedek şoförle değiştiriyorum. Molalarda dinlenip çay kahve içiyoruz. Dinlenince yola daha rahat çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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