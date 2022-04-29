BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Bayram tatili uzadı mı? Ramazan bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili uzayacak mı? soruları günlerdir vatandaşların gündemini oluşturuyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yaklaşan bayram ile birlikte herkesin odaklandığı konulardan biri oldu. Tatil yapamayanlar, Ramazan Bayramı vesilesiyle dinlenmek istiyor. Bir yerlere gidip kafa dinlemek isteyenler de Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya girişti. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı sonrası 2 Mayıs'ta bayramın 1. günü gerçekleşecek. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi durumunda tatil 9 gün olabilir. İşte Ramazan Bayramı tatilinde son durum...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

2022 Ramazan Bayramı tatili bugün mesai bitiminin ardından kamuda çalışan veya özel sektörde çalışıp hafta sonları çalışmayanlar için resmen başlayacak. Hafta sonunun eklenmesi ile birlikte Ramazan Bayramı tatili bu yıl 5 gün olarak yapılacak.

Ramazan Bayramının 1. Günü Pazartesi gününe son günü ise Çarşamba gününe denk geliyor. Perşembe ve Cuma günlerinin bayram tatili ile birleştirilip 9 güne çıkma beklentisi olumsuz sonuçlandı. Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 5 Mayıs tarihlerinde mesai yeniden başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

