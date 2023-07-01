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Bayram tatili ne zaman bitecek? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün bitiyor?

01.07.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor, sorusu gündemde yerini koruyor. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getiriliyor. Peki, Bayram tatili ne zaman bitecek? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün bitiyor?

Bayram tatili ne zaman bitecek? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün bitiyor?

Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü itibariyle başladı. Kurban Bayramı tatili, memurlar için idari izin dolayısıyla 24 Haziran Cumartesi günü başladı. İdari izin kullanamayan diğer çalışanlar ise Kurban Bayramı tatiline 27 Haziran Salı günü 13.00 itibariyle başlayabildi. İşte 2023 Kurban Bayramı tatil tarihleri...

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, 1 Temmuz Cumartesi günü olacak. Resmi olarak 1 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacak olan Bayram Tatili, 2 Temmuz Pazar gününün de hafta sonu olması dolaysıyla, pazar gününe kadar devam edecek.

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Kurban Bayramı sonrasında ilk mesai günü, 3 Temmuz Pazartesi günü olacak.

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Kurban Bayramı

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