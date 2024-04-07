HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Bayram tatili' yoğunluğu! Güzel havayı fırsat bilenler oraya akın etti

'Bayram tatili' yoğunluğu! Güzel havayı fırsat bilenler oraya akın etti

07.04.2024 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Tatil için kente gelenlerle beraber sahilde yoğunluk oluştu.

'Bayram tatili' yoğunluğu! Güzel havayı fırsat bilenler oraya akın etti

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Antalya'da, cuma akşam saatlerinde başlayan yoğunluk sürüyor.

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (1)

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 22'lere ulaştı, deniz suyu sıcaklığı 22 derece oldu.

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (3)

KONYAALTI SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (4)

Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenler, denize girip, güneşlendi.

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (5)

Bazı tatilciler de kano ile denize açılarak havanın tadını çıkardı.

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (7)

Bazı tatilcilerin piknik yaptığı göze çarparken, çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (8)

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (9)

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (10)

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397 (11)

KONYAALTI-SAHILINDE-BAYRAM-TATILI-YOG_37397

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili bakanların seçim karnesi dikkat çektiAK Partili bakanların seçim karnesi dikkat çekti
Camide sapık alarmı! Başörtü taktı, namaz kılan kadını taciz ettiCamide sapık alarmı! Başörtü taktı, namaz kılan kadını taciz etti
Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdıKomedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı
Anahtar Kelimeler:
antalya Konyaaltı bayram tatili
En Çok Okunan Haberler
90 dakikalık bir maç olmayacak

90 dakikalık bir maç olmayacak

Belediyede 'jakuzi' krizi

Belediyede 'jakuzi' krizi

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara kalbi dayanmadı

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara kalbi dayanmadı

Emekli maaşında hesaplar değişti! Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı: 'Büyük devrim olur'

Emekli maaşında hesaplar değişti! Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı: 'Büyük devrim olur'

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.