ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulundan, Kurban Bayramı tatilinde trafiğe çıkacak sürücülere "cep telefonu ve sosyal medya kullanımı" konusunda uyarı yapıldı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, geçen sene Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 142 kişinin öldüğü, 859 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Son Ramazan Bayramı'ndaki kazalarda ise 83 kişinin yaşamını yitirdiği, 868 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, bu kazaların aşırı hız, yorgun ve uykusuz yola çıkma, seyir halindeyken telefonla ilgilenme gibi trafik kuralı ihlalleri ile emniyet kemeri takılmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019 verilerine göre ülkemiz nüfusunun yüzde 98'i cep telefonu kullanmakta, bu oranın yüzde 78'i akıllı telefonları tercih etmektedir ancak cep telefonu kullanmak bazı durumlarda büyük riskler taşımaktadır. Cep telefonu kullanımı (bluetooth ile kulaklık ya da ses sistemi aracılığıyla konuşma dahil) özellikle sürüş sırasında dikkat dağınıklığının ve dolayısı ile oluşacak kazaların en önemli nedenlerinden biridir. Araç kullanırken beyin aynı anda birçok işlemi yerine getirmektedir. Bu işlemler dizisine bir de telefonla ilgilenme eklendiğinde beyin belirgin bir yük içine girer ve yavaşlar. Bu yük ve yavaşlama 4 tür dikkat dağınıklığına neden olur. Bunlar, görsel dikkat dağınıklığı, bilişsel dikkat dağınıklığı, işitsel dikkat dağınıklığı ve psikomotor dikkat dağınıklığıdır. Dikkat dağınıklığı, stres, konsantrasyon ve algılama düşüklüğüne neden olur ve olası kazalara davetiye çıkartır."