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Bayram tatilinin 8 günlük acı bilançosu: 68 ölü 9 bin 787 yaralı

23.06.2024 08:58
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Kurban Bayramı tatilinin 8. gününde 706 trafik kazası olduğunu bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 kişinin hayatını kaybettiğini bin 97 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bayram tatilinin 8 günlük acı bilançosu: 68 ölü 9 bin 787 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bayram tatilinde yaşanan trafik kazaları ile ilgili paylaştığı son mesajda şu ifadeleri kullandı:

Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor.

Tekrar uyarıyoruz! Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede:

706 trafik kazası meydana geldi.
6 kişi maalesef hayatını kaybetti.

  1. 097 kişi yaralandı.

405.088 araç denetlendi.
22.975 araca hız ve radar işlemi,
37.590 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9.787 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya bayram tatili trafik kazaları
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