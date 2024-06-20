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Bayram tatilinin acı bilançosu: 36 ölü 6 bin 550 yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.06.2024 10:02
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Geçen hafta cuma günü mesai bitimiyle beraber 9 günlük tatil resmen başlamıştı. Tatil için yollara çıkan vatandaşlar büyük kalabalıklara neden oldu. Şu ana kadar gerçekleşen kazalarda ise 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi ise yaralandı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 36 ölü 6 bin 550 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilin acı bilançosunu paylaştı. Tatilin ilk 5 gününün 36 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya yaralı sayısını ise 6 bin 550 olarak duyurdu.

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Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin 5. günü yani dün 24 saatlik sürede, 696 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi yaralandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerce denetlenen 425 bin 63 araçtan 23 bin 219'una hız ve radar işlemi, 35 bin 990'una ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi yaralandı.

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, ayrıca polis ve jandarma ekiplerinin karadan ve havadan yaptığı trafik denetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Express


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trafik kazası Ali Yerlikaya bayram tatili
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