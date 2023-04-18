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Bayram temizliği cebinizi yakmasın! Her alanda kullanılan evde deterjan yapımı

18.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram temizliğinde en çok harcanan malzeme deterjan oluyor. Evin her köşesini detaylı bir şekilde temizlerken litrelerce deterjan harcanıyor. Deterjan maliyetine son vermek istiyorsanız evde yapılan ve her alanda kullanılabilen doğal deterjan tarifine göz atabilirsiniz. Bu ekonomik deterjan perdelerinizi, çamaşırlarınızı kar gibi bembeyaz yapacak.

Bayram temizliği cebinizi yakmasın! Her alanda kullanılan evde deterjan yapımı

Deterjan fiyatları her geçen gün giderek artıyor. Özel günlerde artış gösteren deterjan kullanımının cebinizi yaktığını düşünüyor ve daha az maliyetli deterjan arıyorsanız evde deterjan tarifini kesinlikle denemelisiniz. Çeşitli kimyasal içeren deterjanlara göre çok daha sağlıklı olan bu tarif için ihtiyacınız olan temel malzemenin bir kalıp sabun olmasına inanamayacaksınız.

EVDE DETERJAN YAPIMI

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Gerekli malzemeler

  • 1 adet beyaz kalıp sabun
  • 1 paket toz karbonat

  • 5 litre su

  • Kalıp sabunu rendenin ince kısmıyla rendeleyin.
  • 5 litre suyu tencerede kaynatın.
  • Kaynayan suyun içerisine karbonatı ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın.
  • Ardından rendelediğiniz sabunu ekleyin ve karıştırın.
  • Katılaşmaması için çok kaynatmayın.
  • Boza kıvamına gelen deterjan soğuduktan sonra boş deterjan kabına ve pompalı sabunluğa doldurabilirsiniz. İşte 5 litre sıvı deterjanınız hazır!

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Hazırladığınız deterjanı, sıvı el sabunu olarak da kullanabilirsiniz. Ancak bunun için içerisine bir miktar zeytinyağı eklemeniz gerekecektir.
Beyaz kalıp sabunun tamamı kullanıldığında, deterjanın kıvamı katı olabilir. Bu nedenle suyun miktarını arttırarak deterjanı boza kıvamına getirebilirsiniz.


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