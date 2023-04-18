Bayram temizliği cebinizi yakmasın! Her alanda kullanılan evde deterjan yapımı

Deterjan fiyatları her geçen gün giderek artıyor. Özel günlerde artış gösteren deterjan kullanımının cebinizi yaktığını düşünüyor ve daha az maliyetli deterjan arıyorsanız evde deterjan tarifini kesinlikle denemelisiniz. Çeşitli kimyasal içeren deterjanlara göre çok daha sağlıklı olan bu tarif için ihtiyacınız olan temel malzemenin bir kalıp sabun olmasına inanamayacaksınız.
Gerekli malzemeler
5 litre su
Hazırladığınız deterjanı, sıvı el sabunu olarak da kullanabilirsiniz. Ancak bunun için içerisine bir miktar zeytinyağı eklemeniz gerekecektir.
Beyaz kalıp sabunun tamamı kullanıldığında, deterjanın kıvamı katı olabilir. Bu nedenle suyun miktarını arttırarak deterjanı boza kıvamına getirebilirsiniz.