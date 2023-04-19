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Bayram temizliği yaparken canından oldu! Gaziosmanpaşa'da feci olay...

19.04.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da, 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, iddiaya göre, bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düştü. Aysel Gümüşcü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gümüşcü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken çocukları tabutun başından ayrılamadı. Gümüşcü’nün yakını ise “Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor." şeklinde konuştu.

Bayram temizliği yaparken canından oldu! Gaziosmanpaşa'da feci olay...

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın 3. katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu. Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı.

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Gümüşçü yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetti.

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ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Aysel Gümüşcü, Paşa Çayırı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocukları tabutun başından ayrılmak istemedi.

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Aysel Gümüşcü’nün yakını Halim Gümüşcü ise, “Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor." diye konuştu.

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(DHA)

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