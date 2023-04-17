Bayram temizliğinde koltuklarınızı tertemiz yapacak! Koltukların yeni gibi olması için...

Koltuklar en çok kullandığımız eşyalar arasında yer alıyor. Kolayca kirlenen koltukların yüzeyinde ve içerisinde çok sayıda bakteri, toz ve kir birikiyor. Koltukların uzun ömürlü kullanılabilmesi ve hijyenik olması için düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Ancak birçok kişi koltuklarını silerken tam anlamıyla temizleyemediğini düşünüyor.

Bunun çözümü profesyonellerin de kullandığı temizlik tüyosundan geçiyor. Koltuklarınızın ilk aldığınız gün gibi yeni olmasını istiyorsanız tek ihtiyacınız olan malzeme tencere kapağı ve mikrofiber bez! Aşağıda anlatacağımız yöntem ile koltuklarınızı pratik bir şekilde tertemiz yapabilirsiniz.

TENCERE KAPAĞI İLE KOLTUK TEMİZLEMEK

Tencere kapağı yardımıyla koltuklarınızı temizlemek için yapmanız gereken ilk iş silmeyi düşündüğünüz koltuğu güzelce süpürmek. Bu şekilde koltuk üzerindeki saç tellerini ya da yemek kırıntılarını temizlemiş olacaksınız ve ilk aşama tamamlanacak.

Daha sonra koltuğu sileceğimiz suyu hazırlayalım. Bunun için öncelikle 5 litre kadar sıcak suya ihtiyacımız var. Derin bir kaba ya da kovaya koyacağınız sıcak suyun içine 1 bardak sıvı arap sabunu veya 1 bardak toz sabun katın.

Ardından yarım su bardağı kadar da beyaz sirke koyun.

Eğer koltuğunuzda zorlu lekeler varsa o lekelerin üzerine bulaşık makineniz için kullandığınız parlatıcıdan da bir miktar dökebilirsiniz.

Ardından yapmış olduğunuz karışıma koltuğunuzu sileceğiniz mikrofiber bezi bandırıp iyice sıkın.

Sonra da tencere kapağını bu beze güzelce sararak koltuğunuzu silmeye başlayabilirsiniz.

Koltuklarınızı bu şekilde sildikten sonra göreceksiniz ki, kollarınız hiçbir şekilde yorulmayacak.

Böylelikle dakikalar içerisinde istediğiniz pırıl pırıl koltuklara ve hijyene kavuşacaksınız.





