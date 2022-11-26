HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram Tosun'un canlı yayında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kafasını bedeninden ayırdık! İş makineleriyle ceset aranıyor

Bayram Tosun'un canlı yayında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kafasını bedeninden ayırdık! İş makineleriyle ceset aranıyor

26.11.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 13 yıl önce ortadan kaybolan Bayram Tosun'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında gündeme gelen olayda "Kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık" itirafı sonrasında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alındı. Bugün toprağa gömüldüğü belirtilen alanda iş makineleriyle Bayram Tosun’un cesedi aranmaya başlandı.

Bayram Tosun'un canlı yayında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kafasını bedeninden ayırdık! İş makineleriyle ceset aranıyor

Denizlili inşaat işçisi Bayram Tosun, yıllar önce sırra kadem bastı. Tosun'un ailesinin müracaatı sonrası tekrar açılan dosyada yeni bir gelişme yaşandı. ‘Didem Arslan ile Vazgeçeme’ programına taşınan olayda "Kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık" sonrası Bayram Tosun'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İtiraf sonrası Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alınırken bugün toprağa gömüldüğü belirtilen alanda iş makineleriyle Bayram Tosun’un cesedi aranmaya başladı.

AW768385_08

DOSYA TEKRAR AÇILDI

Denizli’den Muğla’nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun’un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Bayram Tosun’un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı.

AW768385_06

"CESEDİ ÇUKURA GÖMDÜK, KAFASINI BEDENİNDEN AYIRDIK"

Konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Didem Arslan ile Vazgeçeme’ programına taşındı. Programa ölen Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun, en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan'ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan katıldı. Bayram Tosun'un eşi İmran'ın ‘Eşim bana alkol aldıktan sonra Keziban ile birlikte oldum dedi’ açıklaması sonrası tüm dikkatler Keziban Turhan’a çevrildi. Keziban'ın ‘Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer'e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım’ demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi. Hacer Turhan, ağabeyi Veysel'in kendisine, “Bayram'ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık” sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Gelen itiraf sonrasında canlı yayında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alınırken, diğer şüpheli Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan da yakalandı.

'Eşim Kezban'la birlikte oldu' dedi stüdyo bir anda karıştı! 'Eşim Kezban'la birlikte oldu' dedi stüdyo bir anda karıştı!

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Cinayeti itiraf eden Keziban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Turhan, Muğla’nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında bugün olayı soruşturan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerine yer gösterdi. Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı.
Menteşe Belediyesi de Bayram Tosun’un toprağa gömüldüğü belirtilen alanda iş makineleri ile çalışmalara destek verdi. Cinayet şüphelisi Keziban Turhan’ın dere yatağında yer göstermesi sonrası iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor.

AW768385_02

AW768385_05

AW768385_01

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümit Özdağ'ın sözlerine tepki! 'Suriyeliler olmasa...'Ümit Özdağ'ın sözlerine tepki! 'Suriyeliler olmasa...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Katilleri bakın kim çıktıCanlı yayında cinayet itirafı! Katilleri bakın kim çıktı
Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettilerSabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli Muğla

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'

Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.