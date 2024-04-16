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  4. Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

16.04.2024 13:30
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde bayram ziyareti kana bulandı. Polis memuru Mehmet Kanat (35), bayram ziyaretine gittiği babasının evinde, eşi Kübra Kanat’ı (32) öldürüp, kuzeni Mesut Görgül’ü (37) yaraladıktan sonra, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Mehmet Kanat’ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Kan donduran olay 14 Nisan’da Manyas ilçesi kırsal Peynirkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Çanakkale’de özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet Kanat, bayram ziyareti için eşi Kübra Kanat ile birlikte Manyas’a geldi. Mehmet Kanat, eşi ve teyzesinin oğlu Mesut Görgül ile birlikte babası Kadir Kanat’ın evine gitti. Kanat burada, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan ve bayram nedeniyle barıştığı kuzeni Görgül ile birlikte alkol almaya başladı. Mehmet Kanat yine iddiaya göre eşi Kübra Kanat’ın da kuzeni ile barışmasını istedi. Eşi, buna karşı çıkınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Kanat, beylik tabancasıyla önce kuzeni Mesut Görgül’e ateş etti. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden Görgül, kanlar içerisinde yere yığılırken, Kanat bu kez eşi Kübra Kanat’ı da vurup, çenesine dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu.

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Diğer aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden Kübra Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Kanat’ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, Mehmet Kanat ile 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Kübra Kanat, bugün Manyas ilçesine bağlı Erecek Mahallesi’nde toprağa verilecek.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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