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Bayramda 7 aile birbirine girmiş, 54 kişi yaralanmıştı! 2 bin kişi bir araya geldi: Biri barışı bozarsa...

17.07.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde husumetli 7 ailenin karıştığı, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı dehşete düşüren kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Olaydan beri jandarma ekipleri köyde nöbet tutuyordu. Aileler arasındaki husumet 2 bin kişinin katıldığı törenle barışla sonuçlandı. Jandarma köyden ayrılırken alınan karara göre barışı bozan taraf köyü terk edecek.

Bayramda 7 aile birbirine girmiş, 54 kişi yaralanmıştı! 2 bin kişi bir araya geldi: Biri barışı bozarsa...

Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde Kurban Bayramı’nın birinci günü 7 aile arasında çıkan, taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 5’i ağır 54 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. O günden bu yana da jandarma köyde nöbet tutmaya başladı. Dehşete düşüren görüntülere sahne olan kavga ve aileler arasındaki husumette önemli bir gelişme oldu.

AİLELER ARASINDAKİ HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI

Alikan aşiretinin önde gelen kanaat önderlerinden Kenan Konaç, Mustafa Öztürk, Metin Banlı, Mehmet Şah Duman’ın girişimleri ve Batman Valiliği’nin desteği ile aileler arasındaki husumet, düzenlenen törenle barışla sonuçlandı. Törene Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Taşkın, kanaat önderleri ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

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BARIŞI BOZAN TARAF KÖYÜ TERK EDECEK

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın, 21 yıl önce görev yaptığı Beşiri’de yaşanan üzücü olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederek, herkesin birbirine hakkını helal etmesini istedi. Törende aileler, Kur'an-ı Kerim altından geçerek ‘barış’ sözü verdi. Yaşanan olaydan bu yana köyde nöbet tutan jandarma ekipleri de barış töreninin ardından köyden ayrıldı. Öte yandan alınan karara göre barışı bozan taraf köyü terk edecek.

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"YARIDA KALAN BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ"

Kanaat önderlerinden ve Beşiri eski Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, barış sonrası yaşanabilecek olaylar karşısında kararlar aldıklarını belirterek, "Olaylara sebebiyet verenleri köyden çıkaracağız. Husumetin son bulmasından ötürü mutluyuz. Yarıda kalan bayramı şimdi kutlayacağız" dedi. (DHA)

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54 kişi yaralanmıştı! 7 ailenin birbirine girdiği dehşete düşüren kavganın sebebi ortaya çıktı54 kişi yaralanmıştı! 7 ailenin birbirine girdiği dehşete düşüren kavganın sebebi ortaya çıktı

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