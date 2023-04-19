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Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı hava durumu ne? 19-23 Nisan hava tahmin raporu

19.04.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı hava durumu tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün gün açıklandı. Bayrama kısa bir süre kala Ramazan Bayramı için plan yapan vatandaşlar bayramda hava nasıl olacak, sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı hava durumu ne? İşte 19-23 Nisan hava tahmin raporu...

Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı hava durumu ne? 19-23 Nisan hava tahmin raporu

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, bayramda hava nasıl olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Nisan ayına göre sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Ramazan Bayramı’nda Ülkemizde Beklenen Hava Durumu" başlığıyla, bayram için hava tahmin raporunu paylaştı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki Ramazan Bayramı hava durumu ile ilgili detaylar...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray ve Karaman dışında bütün bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Balıkesir çevrelerinde sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray ve Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ağrı, Iğdır, Van, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU


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