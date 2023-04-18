HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOURSA hangi marketler açık? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri!

Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOURSA hangi marketler açık? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri!

18.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda marketlerin çalışma saatleri merak edildi. Müslümanlar tarafından ibadetlerin gerçekleştirildiği ve heyecanla beklenen Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Arefe günü olan 20 Nisan Perşembe ve 21-22-23 Nisan Ramazan Bayramı'nda marketlerin açık olup olmayacağı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını tamamlamak için BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketlere gidiyorlar. Peki, Bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOURSA hangi marketler açık?

Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOURSA hangi marketler açık? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri!

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle bayramda market çalışma günleri ve saatleri merak edildi. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve diğer birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Arefe gününde ve bayramda banka, eczane, noter ve marketlerin çalışma durumu araştırılıyor. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSa marketlerin Ramazan Bayramı'nda çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü A101,ŞOK, BİM, Tarım ve Kooperatif Marketleri müşterilere hizmet vermeye devam edecek.

0x0-bim-a101-sok-migros-marketler-bayramda-acik-mi-21-nisan-ramazan-bayraminda-marketler-kacta-aciliyor-kacta-kapa-1681802035288
Marketler arefe günü normal çalışma saatleri arasında faaliyet gösterecek. Sabah saat 09:00'da açılacak olan marketler saat 21:00'da kapanacak.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü birçok zincir market kapalı olacak. Ancak Bayramın 2. gününden itibaren marketler saat 09.00 ile 21.30 saatleri arasında açık olacak.

ezgif.com-webp-to-jpg (9)

Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti. Bu yıl da yine ilk gün kapalı, ikinci ve üçüncü günü açık olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran detay: Cesedin videosu ile fotoğraflarını çekmişKan donduran detay: Cesedin videosu ile fotoğraflarını çekmiş
AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...
Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozduAçıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu
Anahtar Kelimeler:
a101 Bim Migros bayramda marketler açık mı carrefour şok mağaza

En Çok Okunan Haberler

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Annesi çıldırdı! "Böyle zenginliğin içine..."

Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek!

Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek!

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Bayraktar' yorumu

İlginizi Çekebilir

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Gözyaşları içinde anlattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.