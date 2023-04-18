Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOURSA hangi marketler açık? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri!

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle bayramda market çalışma günleri ve saatleri merak edildi. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar ve diğer birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Arefe gününde ve bayramda banka, eczane, noter ve marketlerin çalışma durumu araştırılıyor. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSa marketlerin Ramazan Bayramı'nda çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü A101,ŞOK, BİM, Tarım ve Kooperatif Marketleri müşterilere hizmet vermeye devam edecek.



Marketler arefe günü normal çalışma saatleri arasında faaliyet gösterecek. Sabah saat 09:00'da açılacak olan marketler saat 21:00'da kapanacak.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü birçok zincir market kapalı olacak. Ancak Bayramın 2. gününden itibaren marketler saat 09.00 ile 21.30 saatleri arasında açık olacak.

Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti. Bu yıl da yine ilk gün kapalı, ikinci ve üçüncü günü açık olması bekleniyor.

