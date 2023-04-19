Bayramda marketler açık mı, kaça kadar? ŞOK, BİM, A101, CARREFOURSA, MİGROS arefe ve Ramazan Bayramı 1. gün hangi market açık?

Ramazan ayının sona ermesine iki gün kala market çalışma saatleri merak edildi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü marketlerin çalışıp çalışmadığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Bazı marketlerin il ve ilçe çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor.İşte Ramazan Bayramı market çalışma saatleri...

AFERE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Arefe günü bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü A101, ŞOK, BİM, Migros müşterilerine normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

Arefe günü marketler saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olabilir.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR?

Zincir marketlerden henüz çalışma saatlerine ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yalnızca ŞOK marketler zinciri bayramın 1. günü öğlen saat 12.00'de açılıp 20.00'da kapanacak.

Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.

