GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te baklava ustaları, bayramda vatandaşları "ucuz ve kalitesiz" baklava tüketmemesi konusunda uyardı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde siparişleri yetiştirmek isteyen ustalar, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor.

Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'teki vatandaşlara kaliteli ve lezzetli baklava sunmak isteyen baklava ustaları, binbir emekle çeşit çeşit baklava üretiyor.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, bu bayram yoğun talep görüyor.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları ucuz ve kalitesiz baklava konusunda uyardı.

Baklavada kullanılan "antep fıstığı", "sade tereyağı" ve işçiliğin önemine değinen Aktaş, şöyle devam etti:

"Bir kilo baklavanın ortalama 75, 85 lira arasında satıldığını düşünürsek bunun yüzde 25'i işçilik maliyetidir. Çünkü biz bunları el emeği göz nuruyla yapıyoruz. Bunda kullanılan sade yağın eritilmiş, süzülmüş ve ayranı alınmış sırf sade yağ olması lazım bunun da kilogramı 75 lira civarındadır. En önemlisi, kullanılan Antep fıstığının kilogramı 110, 120 lira arasındadır. Bunları hesaplayınca doğal olarak baklavanın kaça mal olacağı belli oluyor. Şunu diyorum baklava sevenlere bir kilogram alacaklarına yarım kilogram orijinal baklava alsınlar."