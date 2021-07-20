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Bayramın ilk gününde 'Acemi kasap' bilançosu

20.07.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim yerlerine gitti. Vatandaşlar, günler öncesinden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını gösterilen bu alanlarda kesti. Bazı kişiler ise kesim işlemini evlerinin bahçelerinde, kapılarının önlerindeki sokakta yaptı. Kesim sırasında istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı. Bazı ailelerin yanında getirdikleri çocuklar, hayvanların kesimini korkulu gözlerle izledi.

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İSTANBUL'DA 793 KİŞİ YARALANDI

Yapılan tüm uyarılara rağmen, bu bayramda da acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu.

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İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şöyle:

Adana ( 92), Adıyaman (133), Afyon (20), Ağrı (30), Amasya (96), Ankara (225), Antalya (17), Artvin (18), Aydın (25), Balıkesir (25), Bilecik (59), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (35), Burdur (27), Bursa (89), Çanakkale (5), Çankırı (21) Çorum (240), Denizli (124), Diyarbakır (17), Edirne (23), Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62), Eskişehir (53), Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32), Hakkari (7), Hatay (30), Isparta (17), Mersin (84), İstanbul (793), İzmir (32), Kars (45), Kastamonu (29), Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (120), Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62), Mardin (10), Muğla (24), Muş (14), Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116), Sakarya (90), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110), Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0), Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180), Batman (6), Şırnak (3), Bartın (25), Ardahan (1), Iğdır (15), Yalova (16), Karabük (30), Kilis (85), Osmaniye (25), Düzce (63)

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Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine kendilerini kestiBir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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