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  4. Bayramın ilk gününde de boş kalmadı! TCG Anadolu gemisinde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu

Bayramın ilk gününde de boş kalmadı! TCG Anadolu gemisinde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu

21.04.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı’nın ilk günü, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu görmeye gelen vatandaşlar Sarayburnu’nda uzun kuyruklar oluşturdu. İlhan Çelik adlı vatandaş, gemiyi görebilmek için 2.5 saat sırada beklediğini dile getirdi.

Bayramın ilk gününde de boş kalmadı! TCG Anadolu gemisinde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi ziyarete açılışının ardından vatandaşların ziyaretine açılmıştı. 3 gün boyunca 38 bin 234 vatandaşın ziyaret ettiği TGC Anadolu’yu Ramazan Bayramı’nın ilk gününde görmeye gelen vatandaşlar Sarayburnu sahilinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturdu.

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2 buçuk saattir sırada olduğunu söyleyen İlhan Çelik adlı vatandaş, "TCG Anadolu ülkemiz için çok büyük bir kazanım. Savaşların artık kazanılması için güçlü ordular, güçlü donanmalar gerekiyor. Saat 15.00 gibi sıraya girdik da. 2 buçuk saattir bekliyoruz bir o kadar daha bekleriz. Çünkü bu güzelliği bu gücü çocuklarımızın da görmesi gerekiyor. Belki bunlardan ilham alarak onlarda ilerde ülkemizi geliştirecek silahları yapmak için heveslenecekle” dedi.

Uzun süredir sırada bekleyen Nisa Nevin Yıldızsever ise, “18.00’de kapanacakmış ama hala bir ümitle bekliyoruz. İçeri daha girmedik ama fazlasıyla ümitliyiz çünkü çok büyük bir gemi. İçinde neler var merakla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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