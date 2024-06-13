Bayramın yaklaşması akıllara o tehlikeyi getirdi! Sıcaklarla sayısı arttı... İşte İstanbul'da son durum

Yaz aylarının gelişiyle beraber bunaltan sıcaklar konuşulurken bir yandan da keneler tekrar gündeme geldi. Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kenelerle alakalı tehdit merak ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre; acil servislerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) görülmeye başlandı. Anadolu'da kene vakalarındaki artış akıllara İstanbul'da da benzer bir tablonun olup olmadığı sorusunu getirdi.

Uzmanlar İstanbul'da kenelerin hastalık taşımadığını belirtiyor. Ancak kentte hem kenelerle hem de sivrisineklerle mücadele iki ay erken başladı.

Uzmanlar, vücutta keneyle karşılaşıldığında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor. Çünkü ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi şikayetlerle başlayan hastalık süreci ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar kene riski bulunan yerlerde dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

"KENELER HASTANE ORTAMINDA ÇIKARILMALI"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenelerin hastane ortamında çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Kendimiz çıkartırsak tamamını çıkaramayabiliriz." diye konuşan Akhan, "Orada parçalanırsa vücuda girecek virüsün artmasına sebep olabilir." dedi.

Kenenin açık bildiği her yere yapışabileceğini de dile getiren Akhan, pantolon gibi koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

BELEDİYENİN İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI

İstanbul'da hastalık yayan kene ve sivrisineklerle mücadele kapsamında ekipler 611 personelle risk barındıran noktaları ilaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, kentteki kenelerin şu anda kırım kongo virüsünü taşıma özelliğinin olmadığını belirtti.

Yine de tedbir olması gerektiğini ifade eden Eryiğit, "Kene ihbarı bize geldikten sonra o alanda ilaçlama yapılır." dedi.







