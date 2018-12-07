Bayrampaşa'da 4 katlı binada yangın: 4'ü çocuk 7 yaralı

Yangın, saat 02.00 sularında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Engin sokaktaki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle ev birden alevler içinde kaldı. Evde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sokaklardaki hatalı park sonucu itfaiye yangına ulaşmakta zorluk çekti.

Yangından mahsur kalan ve çocuk olan P.K., G.K, K.K, E.K, alt komşu Koray Güllüoğlu isimli vatandaş tarafından evin arka balkonundan kurtarıldı. Babaanne Fatma K., anne Nehir K., ile baba Dursun K., itfaiye ekipleri tarafından ön balkondan çıkarıldı.

Dumandan etkilenerek yaralanan 4’ü çocuk 7 kişi ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından 7 yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, baba Dursun K., babaanne Fatma K., ve çocuk olan E.K’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

"FELAKET OLDU"

Yangının bir felaket olduğunu ve itfaiyenin hatalı parklardan dolayı ulaşmakta zorluk çektiğini belirten Vatan Mahallesi Muhtarı Hikmet Özbir, “Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Alevler başladı, alevler başlayınca biz de sokağa döküldük. Ambulansı ve diğer yerleri aradık. Tabi yolların dar oluşundan dolayı itfaiye biraz geç kaldı. Alevler yükselince telaşa kapıldı insanlar. Sokaklarda arabalar yan yana duruşundan dolayı itfaiye giremedi. 7 kişi mahsur kaldı, 7 kişi de oradan çıkarıldı. Son durumları, inşallah Allah onlara şifa verir. Yangın felaket oldu, çünkü çatı derbeder bir çatıydı. Alevler çıkınca, insanlar camlara vurdu. Alt kapı kilitliydi, insanları alamadık. Alt kiracımızı var o almaya çıktı. Onda şuan bir şey yok” dedi.