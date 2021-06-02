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  4. Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti

Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti

02.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da kaldırımdaki boruya oyun oynamak amaçlı basan kişi yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düşerek yaralandı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa'da geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde M. A. bir iş merkezinin önüne geldi.

İŞ MERKEZİNİN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

45 yaşında olduğu belirtiler M. A., yerde bulunan demir boruya önce tek ayağıyla bastı. M.A. daha sonra iki ayağıyla boruya bastı. Borunun ayağının altından kaymasıyla M.A. iş merkezinin önündeki boşluğa düştü. M.A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen M.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, M. A.'nın iş merkezinin önünde durduğu, yerdeki demir borunun üzerine bastıktan sonra boşluğa düştüğü, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün aracını durdurarak, M.A.'nın yardımına koştuğu yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul

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