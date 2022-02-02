Bazen tutmamalısınız! Gaz çıkarmazsanız başınıza gelebilecekler

Gaz çıkarma hakkında bilinmesi gereken en önemli kural; sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olduğunuzdur. Bulunduğunuz ortamdan ötürü gaz tutmak sıkıntı yaşatabilir. Sesi ve kokusuyla rahatsız edici olsa da gaz çıkarma işlemini tutmadan yapılması en sağlıklı olanıdır. Peki gaz çıkarmamak ne gibi sorunlara yol açar? Gaz çıkarmamak ölüme neden olabilir mi?

NEDEN GAZ ÇIKARIRIZ?

Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olan insanlar günde 5 ila 23 kez arasında gaz çıkarır. Halk arasında osuruk da denilen bu eylemi geldiği gibi gerçekleştirmeniz en sağlıklısı olacaktır. Bulunduğunuz durumdan ötürü kendinizi baskılayarak osurmanın önüne geçerseniz bunun bazı sonuçları olacaktır.

Hepimiz yemek yemek ve konuşmak gibi aktivitelerden dolayı hava yutarız. Gaz aynı zamanda özellikle brokoli, fasulye ve süt ürünleri gibi yiyecekleri parçalarken açığa çıkar. Sindirim sisteminizde aşırı gaz biriktiğinde, vücudunuzun onu serbest bırakmanın yolunu arar. Ve bu biriken gaz, osuruk olarak çıkar.

GAZ TUTMAK TEHLİKELİ Mİ?

Gazınızı tutmanın hazımsızlık, şişkinlik ve ağrı hissine neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca, Healthline'ın belirttiği gibi; osuruk tutmanın getirdiği ek sosyal stres, çoğu zaman fiziksel rahatsızlığınızı daha da arttırabilir.

Healthline’a göre gaz çıkarmazsanız başınıza gelecekler şu şekilde! Gaz çıkarma eylemini baskılayıp çıkmasını engellediğinizde, gazın bir kısmı bağırsak duvarınızdan geçebilir ve kan dolaşımı tarafından geri emilebilir. Ardından, bu gaz ciğerlerinizden solunabilir. Fermente gaz soluyacağınız için çıkarmamak için uğraştığınız gazı bu sefer ağzınızdan çıkarmak zorunda kalacaksınız! Endişelenme, tadı öyle olmayacak.

Gaz tutmanın en tehlikeli sonucu bağırsağınızda ciddi bir tıkanıklığa neden olma ihtimalidir. Gazın çıkmaması durumunda birikmesiyle birlikte bağırsaklar balon gibi şişebilir. Dr. Lisa Ganjhu, bu senaryonun yalnızca kritik hastalarda meydana geldiğini ve o zaman bile nadir olduğunu söylüyor.

GAZ ÇIKARMAMAK ÖLÜME NEDEN OLUR MU?

Çok sınırlı olsa da bazı araştırmalar gaz tutmanın ölüm nedeni olamayacağını öne sürüyor. Eğer ciddi şekilde tıkanmış bağırsağı olmayan durumu kritik bir hasta değilse.

GAZ ÇIKARMA NASIL DURDURULUR?

Gaz çıkarmanın arkasındaki en büyük suçlu beslenme alışkanlıklarınız ve sindirim sisteminizdir. Gaz çıkarmanıza neden olacak gıdaları bilirseniz, önemli bir yere gitmeden önce dikkat ederek olası bir kazanın önüne geçebilirsiniz:

Fasulye ve mercimek

Brokoli, Brüksel lahanası, lahana ve diğer turpgillerden sebzeler

Meyveler, yulaf kepeği ve çözünür lif içeriği yüksek diğer gıdalar

Laktoz, süt ürünleri

Yapay tatlandırıcı

Gaz çıkarmayı frenlenin bir diğer yolu da yavaş yiyip içmektir. Yavaş yemek yemek sayesinde daha az hava yutarsınız.

