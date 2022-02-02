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Uzun yaşamın sırrını buldular... 100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

02.02.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca uzun yaşamak ve genç kalmak insanlığın en büyük takıntılarından biri oldu. Gelişen bilimle birlikte uzun yaşamla ilgili yapılan araştırmalar, bunun o kadar da zor olmadığını ortaya çıkardı. Yaşlanma hızını yavaşlatarak sağlıklı orta yaşlarınızı 80'lerinize kadar uzatmak ve oldukça iyi bir durumda 100 yaşına kadar yaşamak için yapmanız gereken bazı şeyler var! Araştırmacılar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını Japonya'nın Okinawa adasında keşfetti.

Uzun yaşamın sırrını buldular... 100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını arıyor. Yapılan çalışmalara göre Okinawa adasında yaşayanlar sağlıklı ve uzun yaşamın kapısını aralamış gibi görünüyor.

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Okinawa halkı genel olarak, meyve, sebze, soya peyniri ve deniz yosunundan oluşan az yağlı ve az tuzlu yiyecekler tüketiyor. Ancak, sağlıklı beslenmelerinin temeline ne yedikleri kadar ne kadar yedikleri de oluşturuyor.

PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN

Okinawalılar “Yüzde 80 tok olduğunuzda yemek yemeyi bırakın” anlamına gelen “Hara Hachi Bu “ olarak adlandırılan bir yeme prensibini uyguluyor. Yani porsiyonlarınızı beşte bir oranında küçültebilirsiniz.

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Aynı zamanda uzmanlar, kalori kısıtlamanın sıkı bir diyete göre daha kolay olduğunu söylüyor. Hara Hachi Bu ilkelerini kullanan ve iki yıl boyunca kalorilerin yüzde 12 oranında kısıtlandığı bir ABD çalışmasında katılımcılardaha uzun yaşamla ilişkili hormonlarda artış sergiledi. Ayrıca vücut ağırlıklarının yüzde 10’unu kaybettiler.

HARA HACHİ BU NASIL YAPILIR?

Yavaş yiyin ve yemeğinize konsantre olun. Siz sindirirken salgılanan hormonların tokluk hissini beyninizde kaydetmesi yaklaşık on dakika sürüyor. Ayrıca, yemek yerken TV izlemeyin ya da okumayın. Ara sıra bıçağınızı ve çatalınızı bırakın.

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Bunların yanı sıra protein ve yüksek lifli gıdalara öncelik verin. Bir kişi, ortalama olarak, yediği yiyecekleri sindirmek için günlük enerjinin yaklaşık yüzde onunu kullanıyor. Ancak bu yüzde, yediğiniz yemeğin türüne göre değişiyor. Örneğin, protein sindirmek en fazla enerjiyi alıyor. Proteindeki toplam kalorinin yüzde 20 ile 30'u onu sindirmek için harcanırken, karbonhidratlar da bu oran yüzde 5-10, yağlarda ise yüzde 0-3 arasında değişiyor.

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Sağlıklı bir beslenmede yemeklerin yendiği zaman da önem taşıyor. Vücut saatiniz uyku düzenini, hormon seviyelerini, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. İnsanlar gündüz yaşamaya evrimleştiği için geceleri metabolizma daha yavaş çalışıyor.

Bununla birlikte, vücudunuzun depoladığı tüm glikozu kullanmasına yardımcı olmak için akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakın. Bu yapıldıktan sonra, vücut enerji için yağ kullanmaya geçiyor.

HAYATTA BİR AMACINIZ OLSUN

Ntv’nin haberine göre; Okinawalıların uzun ömründen ilham alan yaş araştırmacısı Eric Kim, yedi yıldan fazla bir süredir 65 yaş üstü 7 bin kişi üzerinde çalıştı ve hayatta bir amaca sahip olmanın sağlıklı zihinsel yaşlanmanın anahtarı olduğunu buldu.

Amacı olan kişiler sağlıklarına daha fazla özen gösteriyorlar ve önleyici tıbbi muayenelere giriyorlar. Ayrıca, hedeflerine ulaşmak için yeterince uzun süre etrafta kalmak istiyorlar.

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