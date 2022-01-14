HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BBC İstanbul Bürosu’nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler greve çıktı

BBC İstanbul Bürosu’nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler greve çıktı

14.01.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC'nin İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine greve çıktı.

BBC İstanbul Bürosu’nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler greve çıktı

BBC'nin İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine greve çıktı.

BBC ile İstanbul büro çalışanlarının örgütlü olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamamış, sendika geçen ay grev kararı almıştı.

Grevden, BBC Türkçe'nin Türkiye'den video ve haber üretimi ile BBC İzleme Servisi'nin Türkiye'yle ilgili içeriği etkilenecek.

Grev kararının uygulanmaya başlaması nedeniyle bir açıklama yapan BBC çalışanları, Türkiye'de giderek kötüleşen ekonomik ortamda işverenden gerçekçi ve insani taleplerde bulunduklarını aktardı.

Açıklamada, "TÜİK'in yüzde 36 enflasyon açıkladığı, ancak bağımsız ekonomistlerin oranı yüzde 82 olarak hesapladığı bir ortamda, BBC görüşmeler sonunda yüzde 20 zam önerdi. İki yıl üst üste resmi enflasyon oranının çok altında zam teklif eden BBC işvereninin durumun ciddiyetini anlamadığını görüyoruz" görüşlerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kurumun İstanbul bürosunda çalışanların maaşlarının Türk Lirası üzerinden ödendiği vurgulanarak "Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle İstanbul büro çalışanlarının maaş maliyetleri neredeyse yarı yarıya azalan BBC'den çalışanlarının emeklerine saygı duyan bir teklif beklemek hakkımız" denildi.

BBC ne yanıt veri**yor**?

BBC ise, Türkiye'deki çalışanlarının ekonomik kaygılarına kulak verdiklerini ve bu kaygıları anladıklarını belirtti.

Bir BBC sözcüsü, "Bu çerçevede BBC maaşlarda artışa gitti ve ek yardım teklifi sundu. Ayrıca piyasalardaki oynaklığa karşı çalışanlarımızı korumak için devrede olan mekanizmalarla da gelişmeleri izliyoruz. Bu grevin okurlarımızın ve izleyicilerimizin BBC'nin tarafsız ve güvenilir haberlerine ulaşmasını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle üzüntü duyuyoruz" dedi.

NUJ'den dayanışma mesajı

BBC'de örgütlü Ulusal Gazetecilik Sendikası NUJ, sosyal medyada "maaşları enflasyon altında ezilen İstanbul büro çalışanlarıyla dayanışma" mesajı yayınladı.

https://twitter.com/NUJofficial/status/1481929273212559360?s=20

NUJ Dünya Servisi kolu da, İstanbul büro çalışanlarının maaşlarının Sterlin'e endekslenmesi çağrısında bulundu.

NUJ'in BBC Türkçe Servisi'nde görev yapan üyelerinin destek açıklamasında da, İstanbul büro çalışanlarının enflasyon karşısında kayıplarının telafi edilmesi için ücret artış taleplerinin haklı ve meşru olduğu belirtildi ve işverene en az enflasyon oranında zam yapması çağrısı dile getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Yakında yeni hayırlı haberler alacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Yakında yeni hayırlı haberler alacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.