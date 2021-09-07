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BBC üst yönetiminde değişiklik: Haber Dairesi Başkanı Fran Unsworth görevi bırakıyor

07.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'den beri BBC Haber Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Fran Unsworth'un önümüzdeki yılın başlarında görevi devrederek kurumdan ayrılacağı açıklandı.

BBC üst yönetiminde değişiklik: Haber Dairesi Başkanı Fran Unsworth görevi bırakıyor

BBC'nin Haber Dairesi Başkanı Fran Unsworth, yeni yılın başlarında görevini bırakarak kurumdan ayrılacağını açıkladı.

40 yılı aşkın süredir BBC'de çalışan Unsworth kurumun haber dairesinin sorumluluğunu 2018 yılından bu yana yürütüyordu.

Unsworth ayrıca BBC'nin genel stratejisine yön veren 12 kişilik yönetim kurulunun da üyesi.

Ocak ayında ayrılacağını çalışanlara bir e-mail ile duyuran Unsworth 40 yılı aşkın bir süre BBC'de çalışmış olmanın "büyük bir ayrıcalık" olduğunu söyledi.

Unsworth "Falkland Savaşı, Kuzey İrlanda'daki sorunlu yıllar, Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül ve sayısız genel seçim dahil bir çok tarihi olayı ön sıralardan izleme fırsatı buldum" dedi ve şöyle sürdürdü:

"İşim her zaman kolay olmadı. Kuşkusuz bazıları diğerlerinden daha zevkliydi. Fakat her birini yapmış olmaktan ve Birleşik Krallık ve dünyada bu kadar hayati ve kıymetli bir rolü olan bir kurumda çalışmış olmaktan dolayı gururluyum. BBC ticari baskı ve patron baskısına tabi olmayan bir kurumdur. Bizim patronlarımız hizmet verdiğimiz dinleyici ve okuyucularımızdır. Bu hizmetin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

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