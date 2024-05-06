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İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

06.05.2024 14:41
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İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.

İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

31 Mart'taki başarısız sonuçların ardından genel başkan değişikliğine giden İYİ Parti'de yeni grup başkanvekilleri de belli oldu. Meclis'teki kritik koltuklara Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez getirildi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi için seçim yapıldığını bildirdi.

Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Çömez ve Kavuncu'nun oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine seçildiğini kaydetti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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