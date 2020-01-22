BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı Avrupa ülkelerinin, Türkiye'de yeni bir din oluşturma çabası içerisinde olduğunu iddia etti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alevi-Sünni ayrımcılığının son günlerde "kaşınmaya" çalışıldığını ifade eden Destici, bunun kaynaklarının yurt dışında da aranması gerektiğini söyledi.

Destici, "Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yeni bir din oluşturma çabası içerisinde olduğuna" iddia ederek, "Özellikle Almanya'da bulunan ve aslında ateist, marksist, bölücü PKK'lı ve DHKP-C'li olan ama kendilerini Alevi olarak niteleyerek meşrulaştırmaya çalışan bir grup üzerinden bu yürütülüyor." diye konuştu.

Türkiye'de de bazı siyasi grupların bu duruma alet olduğunu ileri süren Destici, "Aleviler bu toplumun gerçeğidir ve bizim kardeşimizdir. Elbette ki kültürlerini, adet ve geleneklerini sonuna kadar yaşamalıdırlar ama ikinci bir din çıkarma çabalarını hem gerçekçi hem de iyi niyetli görmüyoruz. Bunu, Avrupa orijinli, Türkiye'yi bölerek iç savaşa sürükleme çabaları olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.