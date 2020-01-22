HABER
  4. BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi:

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

"Bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye'de yeni bir din oluşturma çabası içerisinde" - "Özellikle Almanya'da bulunan ve aslında ateist, marksist, bölücü PKK'lı ve DHKP-C'li olan ama kendilerini Alevi olarak niteleyerek meşrulaştırmaya çalışan bir grup üzerinden bu yürütülüyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı Avrupa ülkelerinin, Türkiye'de yeni bir din oluşturma çabası içerisinde olduğunu iddia etti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alevi-Sünni ayrımcılığının son günlerde "kaşınmaya" çalışıldığını ifade eden Destici, bunun kaynaklarının yurt dışında da aranması gerektiğini söyledi.

Destici, "Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yeni bir din oluşturma çabası içerisinde olduğuna" iddia ederek, "Özellikle Almanya'da bulunan ve aslında ateist, marksist, bölücü PKK'lı ve DHKP-C'li olan ama kendilerini Alevi olarak niteleyerek meşrulaştırmaya çalışan bir grup üzerinden bu yürütülüyor." diye konuştu.

Türkiye'de de bazı siyasi grupların bu duruma alet olduğunu ileri süren Destici, "Aleviler bu toplumun gerçeğidir ve bizim kardeşimizdir. Elbette ki kültürlerini, adet ve geleneklerini sonuna kadar yaşamalıdırlar ama ikinci bir din çıkarma çabalarını hem gerçekçi hem de iyi niyetli görmüyoruz. Bunu, Avrupa orijinli, Türkiye'yi bölerek iç savaşa sürükleme çabaları olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Madem zulüm yok, ben niye uçağa binip Doğu Türkistan'a gidemiyorum"

İdlib'den gelen göç dalgalarına da değinen Destici, düzensiz göçmenlerin Türkiye sınırları dışında karşılanması ve sınır ötesinde oluşturulacak güvenli ceplerde barınmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Destici, Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistan'da uygulanan zulmün bazı çevrelerce Türkiye'de dikkatlerden uzaklaştırılmaya ve yok sayılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Doğu Türkistan'daki gerçeklerin üzerinin örtülemeyeceğini belirten Destici, "Madem zulüm yok, biz şu anda kaldıralım telefonu bir Doğu Türkistanlı'yla konuşabiliyor muyuz? Madem zulüm yok, soykırım yok, madem o kamplarda işkence yok, ben niye uçağa binip Doğu Türkistan'a gidemiyorum?" diye sordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursunMustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçtiAnkara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti
Anahtar Kelimeler:
Alevi Büyük Birlik Partisi çin Doğu Türkistan göç İdlib Mustafa Destici

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Son dakika... Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Bakan Gül'den Metin İyidil açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.