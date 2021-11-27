HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. BBP Genel Başkanı Destici: Sokağı tahrik etmeyin

BBP Genel Başkanı Destici: Sokağı tahrik etmeyin

27.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en âlâsını verir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: Sokağı tahrik etmeyin

Destici, bir otelde düzenlenen partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici'den idam açıklamasıBBP Genel Başkanı Destici'den idam açıklaması

Musafa Destici, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü belirterek, bu olayı kabullenemediğini söyledi. Bu tür suçlar için her zaman idam cezasını savunduklarını kaydeden Destici, halkın yüzde 90'ının da bunu desteklediğini vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNG KARARI

Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine miting yapma kararı aldığını belirterek, bunun "akılalmaz" bir durum olduğunu ifade etti. Muhalefet mitinglerinin hükümeti erken seçime zorlamak için yapılacağını savunan Destici, muhalefetin ekonomi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını söyledi.

"SOKAĞI TAHRİK ETMEYİN"

Destici, muhalefetin ekonominin düzelmesinden korktuğu için erken seçim talep ettiğini belirterek, "Bunun için sokağı hareketlendiriyorlar. Bunun için Türkiye'yi bu yollarla seçime götürmeye çalışıyorlar." dedi.

Sokak tecrübesi olan bir hareket olduklarını ancak bunu milletin ve memleketin hayrına görmediklerinin altını çizen Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en âlâsını verir." diye konuştu.

Destici, seçimlerin haziran 2023'te yapılacağını kaydederek, başkanlık sistemine yönetimde istikrarın sağlanması için geçildiğini hatırlattı.

Tüm dünyada gıda krizi ve yüksek enflasyonun yaşandığına dikkati çeken Destici, muhalefetin algı yönetimi ile ekonomik dengeleri manipüle etmeye çalıştığını ifade etti.

Sabit ve düşük gelir grubunun enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini de dile getiren Destici, asgari ücretin 4 bin 500 liranın, en düşük emekli maaşının ise 3 bin 200 liranın üstünde olmasını gerektiğini söyledi. (AA)

BBP Lideri Destici'den 'tezkere' açıklamasıBBP Lideri Destici'den 'tezkere' açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
Ümit Özdağ kimdir, sağlık durumu nasıl?Ümit Özdağ kimdir, sağlık durumu nasıl?
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.